«Интер» подтвердил трансфер защитника «Аталанты» Рауля Беллановы, который является воспитанником «Милана». Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.

Белланова ранее прошёл медосмотр в «Интере» и подписал с клубом долгосрочный контракт. О сумме компенсации, которую «Аталанта» получит за своего футболиста пока неизвестно.

Напомним, что «Интер» прошлым летом подписал другого бывшего футболиста «Милана» – Хакана Чалханоглу, который не раз уже заявлял, что чувствует себя лучше в команде Симоне Индзаги.

В прошлом сезоне Белланова провёл 31 матч в чемпионате Италии, где отметился одним голом и двумя результативными передачами.