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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» объявил о трансфере воспитанника «Милана» официально

06 Июля 2022 • 10:55 Комментировать

«Интер» подтвердил трансфер защитника «Аталанты» Рауля Беллановы, который является воспитанником «Милана». Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.

Белланова ранее прошёл медосмотр в «Интере» и подписал с клубом долгосрочный контракт. О сумме компенсации, которую «Аталанта» получит за своего футболиста пока неизвестно.

Напомним, что «Интер» прошлым летом подписал другого бывшего футболиста «Милана» – Хакана Чалханоглу, который не раз уже заявлял, что чувствует себя лучше в команде Симоне Индзаги.

В прошлом сезоне Белланова провёл 31 матч в чемпионате Италии, где отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Рауль Белланова
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