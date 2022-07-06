Де Кетеларе – главная цель итальянского топ-клуба на это трансферное окно

Полузащитник бельгийского «Брюгге» Шарль де Кетеларе является главной трансферной целью «Милана». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

Отмечается, что де Кетеларе является приоритетным вариантом для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли на позицию «десятки». Сейчас клуб дожидается ответа от «Брюгге» после того, как предложил за футболиста 25 миллионов евро.

Напомним, что трансферный бюджет «Милана» на это трансферное окно составляет 60 миллионов евро. Де Кетеларе также интересен английскому «Лидсу», но официальных предложений по трансферу бельгийца «павлины» ещё не делали.