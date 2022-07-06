«Спортинг» подписал голкипера «Ювентуса»

Молодой уругвайский голкипер «Ювентус» Франко Израэль официально сменил туринскую команду на лиссабонский «Спортинг».

Как сообщает пресс-служба лиссабонской команды, 22-летний уругвайский футболист официально подписал соглашение со «Спортингом». Договор Израэля с португальским клубом рассчитан на пять лет. Стоит отметить, что сумма отступных за вратаря составляет солидные 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Франко Израэль провёл в третьем итальянском дивизионе в составе второй команды «Ювентуса» 28 поединков, в двух из которых сумел отыграть на ноль.