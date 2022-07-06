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Чемпионат Италии. Серия А

«Спортинг» подписал голкипера «Ювентуса»

06 Июля 2022 • 07:19 Комментировать

Молодой уругвайский голкипер «Ювентус» Франко Израэль официально сменил туринскую команду на лиссабонский «Спортинг».

Как сообщает пресс-служба лиссабонской команды, 22-летний уругвайский футболист официально подписал соглашение со «Спортингом». Договор Израэля с португальским клубом рассчитан на пять лет. Стоит отметить, что сумма отступных за вратаря составляет солидные 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Франко Израэль провёл в третьем итальянском дивизионе в составе второй команды «Ювентуса» 28 поединков, в двух из которых сумел отыграть на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Спортинг Лиссабон Франко Израэль
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