«Монца» нацелилась на ещё одну звезду Серии А

Нападающий «Интера» Эдин Джеко попал в список желаний «Монцы».

Ранее амбициозные боссы клуба-новичка Серии А уже связывались с бывшей звездой «Интера» Мауро Икарди, ныне выступающим за «ПСЖ», а также отправили запрос агенту Пауло Дибалы, в настоящий момент находящегося без клуба. Согласно информации Tuttosport, у «Монцы» есть ещё один вариант усиления нападения – футболист «Интера» Эдин Джеко. 36-летний форвард, по слухам, может покинуть ряды «нерадзурри» этим летом, поскольку его контракт завершается через год, однако официальные лица клуба неоднократно заявляли о желании удержать боснийца.

На счету Эдина Джеко 97 забитых мячей в 233 поединках Серии А за «Интер» и «Рому».