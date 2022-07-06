Аллегри судится с бывшей гражданской супругой

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не может сполна сфокусироваться на подготовке к следующему сезону - ему мешают дела семейные, превратившиеся в тяжбы судебные. Аллегри судится со своей бывшей супругой Клаудией Уги, которую обвиняет в растрате средств, выделенных на содержание 11-летнего сына.

Как сообщает ITASportPress, полученные от Аллегри деньги женщина на самом деле потратила на образование для своей старшей дочери, родившейся в другом браке. Интересы Аллегри в этом деле представляет адвокат- Пьетро Гаэтано Наччи Манара.

В минувшем сезоне «Ювентус» остался без медалей в чемпионате Италии - команда заняла только четвертое место.