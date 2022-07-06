Дель Пьеро удивлён тем, что Дибала до сих пор не подписал контракт

На дворе уже июль, а аргентинский нападающий Пауло Дибала, давно уже объявивший об уходе из «Ювентуса», так и не присоединился к другой команде. Это удивляет Алессандро Дель Пьеро - футболиста, посвятившего «Ювентусу» всю свою карьеру.

- Мне и сейчас будет чуть странно видеть его в другой футболке. Я привык к нему в «Ювентусе». Он - очень хороший игрок. Он может играть как в полузащите, так и в нападении, и меня очень удивляет, что Пауло до сих пор не подписал контракт с другим клубом, - цитирует Дель Пьеро ITASportPress.

Пауло Дибала перебрался в «Ювентус» в 2015 году из «Палермо», он провел в Турине семь лет.