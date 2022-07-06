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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший помощник де Дзерби подался в ассистенты Аллегри

06 Июля 2022 • 01:20 Комментировать
Ювентус
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Сассуоло
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14.08 20:30

Паоло Бьянко - новый ассистент Массимилиано Аллегри в тренерском штабе туринского «Ювентуса», он завершил свое сотрудничество с донецким «Шахтёром» и Роберто де Дзерби. «Ювентус» подтвердил назначение в своих социальных сетях, обозначив должность Бьянко как «технический сотрудник».

Бьянко в своей карьере защищал цвета таких клубов, как «Фоджа», «Тревизо», «Катанья», «Кальяри» и даже «Аталанта», а завершал карьеру в «Сассуоло». Там же он начинал свою карьеру в качестве технического специалиста.

Прошлый сезон «Ювентус» завершил на четвертом месте в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Паоло Бьянко
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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