Бывший помощник де Дзерби подался в ассистенты Аллегри

Паоло Бьянко - новый ассистент Массимилиано Аллегри в тренерском штабе туринского «Ювентуса», он завершил свое сотрудничество с донецким «Шахтёром» и Роберто де Дзерби. «Ювентус» подтвердил назначение в своих социальных сетях, обозначив должность Бьянко как «технический сотрудник».

Бьянко в своей карьере защищал цвета таких клубов, как «Фоджа», «Тревизо», «Катанья», «Кальяри» и даже «Аталанта», а завершал карьеру в «Сассуоло». Там же он начинал свою карьеру в качестве технического специалиста.

Прошлый сезон «Ювентус» завершил на четвертом месте в турнирной таблице итальянской Серии А.