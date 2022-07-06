Ди Мария станет игроком «Ювентуса» в пятницу

До перехода Анхеля ди Марии в «Ювентус» остаются считанные дни.

Длительные переговоры между туринским клубом и аргентинским вингером подошли к концу. По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 34-летний аргентинец в пятницу пройдёт медицинское обследование в расположении «бьянконери», после чего официально станет игроком «Ювентуса».

Предыдущим клубом Анхеля ди Марии был французский «ПСЖ», в составе которого футболист провёл 295 матчей за семь лет, отметившись 93 голами и более чем 100 результативными передачами. Ранее ди Мария выступал за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Бенфику» и «Росарио».