Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария станет игроком «Ювентуса» в пятницу

06 Июля 2022 • 01:10 Комментировать

До перехода Анхеля ди Марии в «Ювентус» остаются считанные дни.

Длительные переговоры между туринским клубом и аргентинским вингером подошли к концу. По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 34-летний аргентинец в пятницу пройдёт медицинское обследование в расположении «бьянконери», после чего официально станет игроком «Ювентуса».

Предыдущим клубом Анхеля ди Марии был французский «ПСЖ», в составе которого футболист провёл 295 матчей за семь лет, отметившись 93 голами и более чем 100 результативными передачами. Ранее ди Мария выступал за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Бенфику» и «Росарио».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
02:30 · Италия. Серия А
«Монца» нацелилась на ещё одну звезду Серии А
02:05 · Италия. Серия А
Аллегри судится с бывшей гражданской супругой
01:36 · Италия. Серия А
Дель Пьеро удивлён тем, что Дибала до сих пор не подписал контракт
01:20 · Италия. Серия А
Бывший помощник де Дзерби подался в ассистенты Аллегри
01:10 · Италия. Серия А
Ди Мария станет игроком «Ювентуса» в пятницу
00:41 · Италия. Серия А
Итальянский клуб провёл переговоры с окружением Белотти
00:30 · Италия. Серия А
Кьеллини занимается благотворительностью
00:26 · Италия. Серия А
«Интер» разрешил Дибале принимать предложения других клубов
00:15 · Италия. Серия А
Романо: Ибрагимович согласился продлить контракт с «Миланом»
05 Июля
23:53 · Италия. Серия А
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста сборной Бельгии
23:28 · Англия. Премьер-лига
Лучший защитник Серии А сделал выбор между «Интером», «Челси» и «Тоттенхэмом»
23:01 · Италия. Серия А
Ориги: «Милан» – великий клуб»
22:21 · Италия. Серия А
«ПСЖ» отказался от услуг де Лихта
22:07 · Италия. Серия А
Ди Франческо может стать главным тренером сборной Египта
21:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предлагает «Ювентусу» одного из своих игроков в обмен на де Лихта
Все новости
Рекомендуем