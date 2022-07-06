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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский клуб провёл переговоры с окружением Белотти

06 Июля 2022 • 00:41 Комментировать

«Рома» претендует на подписание нападающего Андреа Белотти.

Форвард сборной Италии стал свободным агентом после истечения контракта с «Торино». Основным претендентом на игрока считается «Монако», но у 28-летнего итальянца есть и другие варианты продолжения карьеры: по данным Corriere dello Sport, «Рома» рассматривает Белотти как одну из опций для усиления атаки этим летом. Римляне уже обсудили потенциальную сделку с окружением футболиста.

Андреа Белотти защищал цвета «Торино» с 2015 года. За семь лет в составе «быков» он записал на свой счёт 113 голов в 251 поединке, включая восемь забитых мячей в 23 встречах минувшего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Андреа Белотти
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