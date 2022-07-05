«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста сборной Бельгии

«Милан» сделает новое предложение «Брюгге» по атакующему хавбеку Шарлю де Кетеларе.

Бельгийский клуб отверг предыдущие трансферные заявки, однако «Милан», считающий де Кетеларе основным вариантом усиления на позицию «десятки», не намерен на этом останавливаться. Согласно данным авторитетного инсайдера Николо Скиры, в скором времени «россонери» сделают новое предложение – порядка 25 млн евро. Сам 21-летний игрок практически договорился с чемпионами Италии о пятилетнем контракте.

Интерес к Шарлю де Кетеларе также проявляют английские «Лестер» и «Лидс». Ранее в числе претендентов на восходящую звезду назывались «Наполи» и «Арсенал».