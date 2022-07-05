Ориги: «Милан» – великий клуб»

Новичок «Милана» Дивок Ориги прокомментировал свой переход в клуб.

Нападающий перебрался из «Ливерпуля» в качестве свободного агента, подписав контракт до 2026 года.

«Оказавшись здесь, я почувствовал себя как дома, – рассказывает 27-летний бельгиец в интервью Milan TV. – «Милан» – клуб с великой историей.

Атмосфера на «Сан-Сиро» просто невероятна. Люди здесь живут футболом. Я знаю, как много трофеев выиграл «Милан» в своей истории, и я рад быть частью этого клуба.

Как любитель футбола, я неоднократно смотрел видео с игрой Марко ван Бастена. Он был здесь не так долго, но оказал огромное влияние. Я также знаком с игрой Андрея Шевченко, Филиппо Индзаги, Джорджа Веа и других культовых нападающих.

Буду изучать язык и знакомиться с местной культурой. Для меня это приятный опыт», – заявил Ориги.