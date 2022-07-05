«ПСЖ» отказался от услуг де Лихта

Французский «ПСЖ» не планирует делать предложение «Ювентусу» по Маттайсу де Лихту.

Центральный защитник готов покинуть Турин, а его агент уже предлагает услуги своего клиента другим клубам, включая «ПСЖ», докладывает Get French Football News. Парижский гранд, впрочем, ответил отказом, поскольку полностью сосредоточен на трансфере другого центрбека – Милана Шкриньяра из «Интера».

Основными претендентами на Маттайса де Лихта считаются лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария». Контракт 22-летнего голландца с «Ювентусом» рассчитан до 2024 года. Боссы «бьянконери» запрашивают за своего игрока не менее 90 млн евро.