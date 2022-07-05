Ди Франческо может стать главным тренером сборной Египта

Не так давно сборная Египта осталась без главного тренера, и сейчас Федерация футбола Египта подыскивает кандидатуру на замену. Среди них часто упоминается фамилия Эусебио Ди Франческо, который все еще связан контрактом с «Вероной». Как сообщает ITASportPress, в идеале Эусебио хотел бы найти себе место в Серии А, но и предложение египтян также рассматривает.

Сборная Египта не сумела пробиться на чемпионат мира в Катаре, и это большое упущение для нее ввиду того, что в Катар наверняка могли бы приехать очень многие болельщики Салаха и компании. Поэтому этот вариант для амбициозного тренера не столь привлекателен.