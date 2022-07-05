Квальярелла: «Наш роман продолжается»

Как мы уже сообщали, вчера «Сампдория» объявила о продлении контракта с Фабио Квальяреллой - 39-летний ветеран останется в команде еще на год. Квальярелла, впервые надевший футболку клуба в 2005 году, прокомментировал новость в типичном итальянском стиле.

- Наш роман бесконечен. Я горжусь, что продолжу выступления в «Сампдории». Благодарен клубу за эту новую возможность. Благодарен и болельщикам, именно они позволяют мне чувствовать себя как дома. «Сампдория», скоро снова увидимся, - написал в социальной сети ветеран, в прошлом сезоне забивший четыре гола в тридцати трех проведенных в чемпионате матчах.