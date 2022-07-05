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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «5-6 клубов могут выиграть чемпионат Италии в следующем году»

05 Июля 2022 • 21:14 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
9.00 4.90 1.35
14.08 20:30

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги считает, что предсказать фаворита следующего чемпионата Италии будет непросто, так как на титул будут претендовать до шести команд. В то же время график чемпионата будет крайне необычным, с семинедельной паузой зимой.

- Это будет особенный чемпионат, мы сыграем 20 туров,  потом все встанет на 50 дней, и это очень необычно. «Милан» начнет чемпионат в ранге фаворита, но есть еще пять-шесть команд, в том числе и мы, которые могут стать чемпионом. Мы - «Интер», а значит, должны пытаться выиграть все и вся, - цитирует Индзаги ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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