Стало известно, когда «Ювентус» объявит о трансфере Погба

Футбольный инсайдер Николо Скира рассказал, что полузащитник сборной Франции Поль Погба в скором времени подпишет контракт с «Ювентусом».

По данным журналиста, 29-летний француз в эти выходные подпишет контракт с итальянским клубом. Известно, что футболист будет защищать цвета «Ювентуса» под 10-м номером.

Поль Погба присоединится к «старой сеньоре» на правах свободного агента. 30 июня он покинул «Манчестер Юнайтед».

Новый сезон для «Ювентуса» стартует 15 августа матчем против «Сассуоло». Встреча состоится в Турине в рамках первого тура чемпионата Италии. В прошлом сезоне команда Массимилиано Аллегри заняла четвёртое место в турнирной таблице Серии А.