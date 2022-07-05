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Наставник «Интера» высказался о Лукаку, Дибале и Шкриньяре

05 Июля 2022 • 21:03 Комментировать

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал работу своего клуба на трансферном рынке.

Состав «нерадзурри» уже пополнил Ромелу Лукаку, перешедший из «Челси» на правах аренды. Также клуб может подписать экс-нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу и лишиться защитника Милана Шкриньяра, связанного с переходом в «ПСЖ».

«Я был очень рад, когда руководство сообщило мне о возможности подписать Лукаку, – рассказал Индзаги. – Но не стоит забывать, что у нас и так была лучшая атака Серии А в прошлом сезоне. Лукаку сделает нашу игру вариативнее, но я ценю и других нападающих.

Все знают, кто такой Дибала, но говорить о нём сейчас бессмысленно. У нас есть шесть форвардов – несправедливо обсуждать тех, кто ещё не пришёл.

Шкриньяр – игрок «Интера», он провёл отличный сезон и будет с нами на предсезонном сборе. Но я не знаю, что произойдёт дальше».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Симоне Индзаги Ромелу Лукаку Пауло Дибала Милан Шкриньяр
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