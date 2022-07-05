Симоне Индзаги рассказал, кто будет основным вратарём «Интера» в новом сезоне

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги продолжит доверять ветерану Самиру Хандановичу место в воротах, несмотря на приход Андре Онаны.

26-летний камерунец перебрался в «Интер» этим летом из амстердамского «Аякса» в качестве свободного агента.

«Ханданович останется игроком стартового состава, потому что он заслужил это своей игрой в прошедшем сезоне, – приводит слова наставника «нерадзурри» Football-Italia. – Онана – это будущее «Интера», и мы прекрасно знаем, на что он способен. У него будет возможность проявить себя», – отметил Индзаги.

В минувшей кампании Самир Ханданович провёл 50 матчей, пропустив 40 голов.