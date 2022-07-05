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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги рассказал, кто будет основным вратарём «Интера» в новом сезоне

05 Июля 2022 • 20:39 Комментировать

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги продолжит доверять ветерану Самиру Хандановичу место в воротах, несмотря на приход Андре Онаны.

26-летний камерунец перебрался в «Интер» этим летом из амстердамского «Аякса» в качестве свободного агента.

«Ханданович останется игроком стартового состава, потому что он заслужил это своей игрой в прошедшем сезоне, – приводит слова наставника «нерадзурри» Football-Italia. – Онана – это будущее «Интера», и мы прекрасно знаем, на что он способен. У него будет возможность проявить себя», – отметил Индзаги.

В минувшей кампании Самир Ханданович провёл 50 матчей, пропустив 40 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Самир Ханданович Андре Онана
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