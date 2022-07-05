​Директор «Интера» высказался о Дибале

Пауло Дибалу пресса активно сватает в «Интер». Но время идёт, а аргентинский нападающий продолжает числиться в списке свободных агентов. Комментарий по поводу Дибалы дал Джузеппе Маротта, занимающий должность генерального директора «Интера».

«Дибала представляет собой возможность [подписания], но мы не можем забывать, что в атакующей линии у нас всё в порядке. Однако привязанность к Дибале остаётся», - слова Маротты приводит инсайдер Джанлука ди Марцио на страницах своего сайта.

Напомним, что Пауло Дибала ранее выступал за «Ювентус». 30 июня срок контракта нападающего истёк.