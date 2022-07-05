Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Директор «Интера» высказался о Дибале

05 Июля 2022 • 19:32 Комментировать

Пауло Дибалу пресса активно сватает в «Интер». Но время идёт, а аргентинский нападающий продолжает числиться в списке свободных агентов. Комментарий по поводу Дибалы дал Джузеппе Маротта, занимающий должность генерального директора «Интера».

«Дибала представляет собой возможность [подписания], но мы не можем забывать, что в атакующей линии у нас всё в порядке. Однако привязанность к Дибале остаётся», - слова Маротты приводит инсайдер Джанлука ди Марцио на страницах своего сайта.

Напомним, что Пауло Дибала ранее выступал за «Ювентус». 30 июня срок контракта нападающего истёк.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
20:23 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: Буду переживать за Кварацхелию в «Наполи»
19:32 · Италия. Серия А
​Директор «Интера» высказался о Дибале
17:25 · Италия. Серия А
​Ориги – игрок «Милана» официально
16:33 · Россия. Премьер-лига
В «Фиорентине» рассказали о ситуации с расторжением контракта с Кокориным
15:39 · Англия. Премьер-лига
​В Англии рассказали о тактике «Баварии» в борьбе за де Лихта слухи
15:35 · Италия. Серия А
«Ювентус» определился с датой, когда представит Погба и ди Марию
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит новое предложение по трансферу одного из лучших хавбеков Серии А
14:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» в ближайшее время сделает новое предложение по Шкриньяру
14:09 · Италия. Серия А
Директор «Фиорентины» Праде прокомментировал интерес клуба к Пучу
13:56 · Италия. Серия А
«Интер» и Дибала очень близки к соглашению
13:51 · Германия. Бундеслига
Де Лихт дал согласие на переход в «Баварию»
13:15 · Россия. Премьер-лига
«Аталанта» заинтересована в игроке «Локомотива»
13:09 · Германия. Бундеслига
«Интер» нашёл замену Шкриньяру в Бундеслиге
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приготовил для де Лихта 5-летний контракт
11:51 · Италия. Серия А
Моуринью получил усиление от руководства «Ромы» официально
Все новости
Рекомендуем