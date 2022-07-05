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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» определился с датой, когда представит Погба и ди Марию

05 Июля 2022 • 15:35 Комментировать

Туринский «Ювентус» определился с датой, когда официально объявит о трансферах полузащитников Поля Погба и Анхеля ди Марии, которые должны прийти в статусе свободного агента.

По информации от итальянского журналиста Ромео Агрести, новички «Ювентуса» должны подписать контракт с туринским клубом в это воскресенье. Руководство «старой синьоры» работает над тем, чтобы всё пошло по плану.

Напомним, что Поль Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Что касается Анхеля ди Марии, аргентинец никогда в своей карьере не выступал в итальянской Серии А. Последним клубом полузащитника был французский «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Поль Погба
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