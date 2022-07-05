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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и Дибала очень близки к соглашению

05 Июля 2022 • 13:56 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала находится буквально в одном шаге от перехода в миланский «Интер». Согласно информации от 90 min Football, стороны очень близки к согласованию контракта до 2026 года.

Напомним, что Дибала находится в статусе свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса», который не стал удовлетворять финансовые требования аргентинского футболиста по новому контракту.

Ранее «Интер» уже подписал на правах аренды из «Челси» Ромелу Лукаку. Таким образом, в составе у «нерадзурри» теперь 6 форвардов, но как минимум Алексис Санчес должен покинуть команду в это трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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