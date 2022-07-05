«Интер» и Дибала очень близки к соглашению

Нападающий Пауло Дибала находится буквально в одном шаге от перехода в миланский «Интер». Согласно информации от 90 min Football, стороны очень близки к согласованию контракта до 2026 года.

Напомним, что Дибала находится в статусе свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса», который не стал удовлетворять финансовые требования аргентинского футболиста по новому контракту.

Ранее «Интер» уже подписал на правах аренды из «Челси» Ромелу Лукаку. Таким образом, в составе у «нерадзурри» теперь 6 форвардов, но как минимум Алексис Санчес должен покинуть команду в это трансферное окно.