«Ювентус» до конца недели может объявить о трансфере футболиста «Ромы»

Туринский «Ювентус» до конца этой недели может закрыть сделку по приобретению молодого таланта «Ромы». Речь идёт о нападающем Николо Дзаньоло, который ранее отказался продлевать с клубом контракт и попросился на выход.

Согласно информации от Football Italia, «старая синьора» продвинулась в переговорах по трансферу Дзаньоло. Ранее «Рома» требовала за своего молодого футболиста 50 миллионов евро, но сейчас готова убавить свои аппетиты.

Напомним, что Николо Дзаньоло в прошлом сезоне забил победный гол за «Рому» в финале Лиги конференций против роттердамского «Фейеноорда», и тем самым принёс своей команде первый трофей с 2008 года.