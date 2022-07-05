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Чемпионат Италии. Серия А

Месси потерял звание самого дорогого игрока Аргентины

05 Июля 2022 • 11:44 Комментировать

На протяжении долгих лет нападающий Лионель Месси возглавлял список самых дорогих игроков аргентинской сборной, основанный на данных портала Transfermarkt.

Теперь это место занимает его напарник по сборной и игрок «Интера» Лаутаро Мартинес.

Согласно порталу, его цена на данный момент составляет 75 миллионов евро. Стоимость Месси за последние недели упала до отметки 50 миллионов евро.

Это неудивительно если учесть возраст легенды аргентинской сборной (35 лет), а также не самый удачный сезон в составе «ПСЖ». В 26 матчах чемпионата Франции аргентинец забил только 6 голов и отдал 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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