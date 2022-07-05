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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» ещё не договорился с «Сассуоло» по трансферу Скамакки

05 Июля 2022 • 09:58 Комментировать

Слухи о том, что «ПСЖ» согласовал с «Сассуоло» трансфер нападающего Джанлуки Скамакки не соответствуют действительности. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы продолжают вести переговоры в попытках договориться о сделке.

«Сассуоло» требует за своего футболиста 50 миллионов евро, что пока не особо устраивает парижский клуб. Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос является большим поклонником Скамакки, поэтому всеми силами пытается завершить сделку.

Новый раунд переговоров между «Сассуоло» и «ПСЖ» по трансферу Скамакки запланирован на эту неделю. Сам итальянец открыт к переезду на «Парк де Пренс».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сассуоло Джанлука Скамакка
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