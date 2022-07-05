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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» сделал официальное предложение по трансферу звезды «Брюгге»

05 Июля 2022 • 07:53 Комментировать

Руководители «Милана» сделали первое официальное предложение «Брюгге» по поводу перехода молодого бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, представители миланской команды готовы выложить за 21-летнего бельгийского футболиста около 20 миллионов евро и плюс различные бонусы. Вряд ли боссы «Брюгге» согласятся на это предложение, так как даже авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость талантливого игрока в 30 миллионов.

В прошлом сезоне Шарль де Кетеларе провёл в бельгийской лиге 39 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Шарль де Кателаре
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