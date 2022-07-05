«Милан» сделал официальное предложение по трансферу звезды «Брюгге»

Руководители «Милана» сделали первое официальное предложение «Брюгге» по поводу перехода молодого бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, представители миланской команды готовы выложить за 21-летнего бельгийского футболиста около 20 миллионов евро и плюс различные бонусы. Вряд ли боссы «Брюгге» согласятся на это предложение, так как даже авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость талантливого игрока в 30 миллионов.

В прошлом сезоне Шарль де Кетеларе провёл в бельгийской лиге 39 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и восемью ассистами.