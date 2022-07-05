«Фиорентина» покупает звёздного конкурента Кокорину

Сербский нападающий Лука Йович переходит из мадридского «Реала» в итальянскую «Фиорентину». Как стало известно Sky Sport, стороны уже согласовали детали трансфера.

Предполагалось, что нападающий пополнит ряды флорентийского коллектива на правах аренды, но в итоге стороны договорились о полноценной сделке. Лука подпишет с «фиалками» двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации. Мадридская сторона получит 50 процентов от последующего трансфера Йовича.

Йович призван заменить в атаке «Фиорентины» поляка Кшиштофа Пёнтека, вернувшегося в берлинскую «Герту».

Добавим, что за флорентийцев выступает российский нападающий Александр Кокорин.