Новичок Серии А может подписать защитника «Шахтёра»

Новичок итальянского чемпионата в лице «Монцы» собирается в ближайшее время подписать бразильского защитника донецкого «Шахтёра» Марлона.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, руководители «Монцы» ищут всевозможные способы усилить свою команду перед стартом нового сезона. Итальянский клуб готов подписать 26-летнего бразильского футболиста, который уже выступал в Серии А в составе «Сассуоло».

В прошлом сезоне Марлон провёл в украинском чемпионате 12 матчей, в которых получил две жёлтые карточки и одну красную. До этого бразилец также выступал за «Ниццу» и «Барселону».