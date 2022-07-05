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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» готов раскошелиться на 50 миллионов евро ради лучшего бомбардира «Сассуоло»

05 Июля 2022 • 00:31 Комментировать

Французский «ПСЖ» намерен приобрести лучшего бомбардира прошлого сезона в составе «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

Издание Le Parisien сообщает, что боссы клуба не пожалеют за 23-летнего нападающего 50 миллионов евро.

Источник уверяет, что сделка будет закрыта до конца недели. Клубы достигли соглашения по трансферу футболиста, и скоро он сможет примкнуть к своей новой команде.

В минувшем сезоне Серии А Скамакка забил в составе «нероверди» 16 голов в 36-ти матчах. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серия А Сассуоло Джанлука Скамакка
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