«ПСЖ» готов раскошелиться на 50 миллионов евро ради лучшего бомбардира «Сассуоло»

Французский «ПСЖ» намерен приобрести лучшего бомбардира прошлого сезона в составе «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

Издание Le Parisien сообщает, что боссы клуба не пожалеют за 23-летнего нападающего 50 миллионов евро.

Источник уверяет, что сделка будет закрыта до конца недели. Клубы достигли соглашения по трансферу футболиста, и скоро он сможет примкнуть к своей новой команде.

В минувшем сезоне Серии А Скамакка забил в составе «нероверди» 16 голов в 36-ти матчах. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром «Сассуоло».