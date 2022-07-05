Квальярелла остаётся в «Сампдории» ещё на год

«Сампдория» официально объявила о продлении контракта с ветераном Фабио Квальяреллой - он останется в клубе еще на год. Об этом сообщается на официальных каналах клуба.

Квальярелла впервые надел футболку «Сампдории» в далеком 2005 году, и за 268 матчей в составе команды забил 105 мячей. В январе следующего года ему исполнятся сорок лет. В прошлом сезоне Фабио сыграл в 33 матчах в рамках итальянской Серии А, забив при этом четыре гола.

«Сампдория» заняла пятнадцатое место по итогам чемпионата, сохранив прописку в высшей лиге итальянского футбола. В первом туре следующего чемпионата дорианцы примут дома «Аталанту», это случится 14 августа.