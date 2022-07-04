Пуч близок к переходу в «Фиорентину», «Бенфика» вставляет палки в колеса

Полузащитник Рики Пуч в ближайшие дни может определиться со своим будущим. Tuttomercatoweb сообщает, что «Фиорентина» ведет активные переговоры с «Барселоной» по приобретению игрока. Лиссабонская «Бенфика» делает все, чтобы переманить Пуча к себе.

Впрочем, итальянские СМИ считают менее вероятным переезд футболиста в Португалию. «Серия А – приоритетная лига для него», - говорят информаторы.

Портал Transfermarkt оценивает Пуча в 7 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Испании он провел 14 матчей, в которых забил 1 мяч.

«Барселона» по итогам минувшего сезона заняла вторую строчку в чемпионате Испании. «Фиорентина» завершила сезон на седьмой строчке.