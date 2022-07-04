Агент Барбоза: Если Кокорин хочет остаться в «Фиорентине», значит, он верит в себя

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос об игровом времени нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Почему не играет Кокорин? Такое бывает. Но всегда талантливый футболист будет играть. Может быть, там есть причины, о которых мы не в курсе», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

По мнению агента, если Кокорин решил остаться в Италии, значит, он уверен в своих силах. Все может поменяться за один сезон. «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с российским нападающим, но футболист не готов идти на такой шаг. Нужно вести переговоры, всегда может найтись решение.

Напомним, 31-летний Кокорин перебрался в стан «фиалок» зимой 2021 года из «Спартака».