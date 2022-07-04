Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Барбоза: Если Кокорин хочет остаться в «Фиорентине», значит, он верит в себя

04 Июля 2022 • 18:59 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос об игровом времени нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Почему не играет Кокорин? Такое бывает. Но всегда талантливый футболист будет играть. Может быть, там есть причины, о которых мы не в курсе», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

По мнению агента, если Кокорин решил остаться в Италии, значит, он уверен в своих силах. Все может поменяться за один сезон. «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с российским нападающим, но футболист не готов идти на такой шаг. Нужно вести переговоры, всегда может найтись решение.

Напомним, 31-летний Кокорин перебрался в стан «фиалок» зимой 2021 года из «Спартака».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Паулу Барбоза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
18:59 · Италия. Серия А
Агент Барбоза: Если Кокорин хочет остаться в «Фиорентине», значит, он верит в себя
16:37 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» предложил 25 млн евро за Фирмино слухи
16:06 · Англия. Премьер-лига
Букмекеры определили главного фаворита на Криштиану Роналду
15:35 · Италия. Серия А
«Монца» договорилась о трансфере игрока «Аталанты»
15:13 · Италия. Серия А
​«Рома» близка к подписанию Иско слухи
14:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов: ЦСКА надо искать варианты в своей школе
14:51 · Италия. Серия Б
​Владельцы «Манчестер Сити» завершили покупку «Палермо»
14:45 · Италия. Серия А
Кесси - игрок «Барселоны» официально
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» надеется продать де Лихта по максимально возможной цене
14:21 · Италия. Серия А
СМИ: «Сарри подталкивает Милинковича-Савича к уходу из «Лацио»
14:13 · Россия. Премьер-лига
В «Удинезе» ответили на вопрос о Бийоле
14:06 · Италия. Серия А
«Аталанта» пока не может согласовать с «Интером» трансфер нападающего
13:51 · Италия. Серия А
«ПСЖ» отказался возвращать своего воспитанника
13:24 · Италия. Серия А
Сакки: «Сейчас самый опасный враг для «Милана» — это «Милан»
12:52 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» – приоритет для «Ювентуса» на замену де Лихту
Все новости
Рекомендуем