«Монца» договорилась о трансфере игрока «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина близок к переходу в стан новичка Серии А. Согласно информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянец перейдёт в аренду в «Монцу».

Новичок Серии А якобы договорился об аренде Пессины с «Аталантой». По окончанию арендного договора «Монца» сможет выкупить футболиста всего за 15 миллионов евро.

Сам Пессина является воспитанником «Монцы». Футболист 7 лет числился в молодёжной академии клуба, после чего провёл один сезон в третьем по силе дивизиону Италии. Лишь затем его приобрёл «Милан», за который Маттео так и не смог дебютировать, постоянно скитаясь по арендам.