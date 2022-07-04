Иско оказался в статусе свободного агента в первый день июля, когда срок его контракта с «Реалом» истёк. У 30-летнего полузащитника есть предложения от разных клубов, но он, вероятно, окажется в «Роме». По данным AS, стороны приблизились к подписанию контракта. Ключом к реализации сделки является агент Жорже Мендеш, который представляет Иско, а также главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций. Жозе Моуринью рассчитывает серьёзно усилить состав летом, чтобы команда имела шансы побороться за место в топ-4 в следующем чемпионате Италии.