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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» близка к подписанию Иско слухи

04 Июля 2022 • 15:13 Комментировать

Иско оказался в статусе свободного агента в первый день июля, когда срок его контракта с «Реалом» истёк. У 30-летнего полузащитника есть предложения от разных клубов, но он, вероятно, окажется в «Роме». По данным AS, стороны приблизились к подписанию контракта. Ключом к реализации сделки является агент Жорже Мендеш, который представляет Иско, а также главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций. Жозе Моуринью рассчитывает серьёзно усилить состав летом, чтобы команда имела шансы побороться за место в топ-4 в следующем чемпионате Италии.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Иско Трансферы футбола - лето 2022
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