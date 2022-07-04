Каталонская «Барселона» подтвердила трансфер полузащитника Франка Кесси на правах свободного агента. Об этом «сине-гранатовые» сообщили на своём официальном сайте.

Напомним, что «Барселона» пока не могла представить Кесси из-за финансовых проблем, но после продажи прав на телетрансляцию каталонский клуб нашёл средства для регистрации футболиста, который в прошлом сезоне стал чемпионом Италии в составе «Милана».

Теперь «Барселоне» предстоит выпустить официальное подтверждение о трансфере Андреаса Кристенсена, который также присоединится к клубу на правах свободного агента из «Челси».