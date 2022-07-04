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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси - игрок «Барселоны» официально

04 Июля 2022 • 14:45 Комментировать

Каталонская «Барселона» подтвердила трансфер полузащитника Франка Кесси на правах свободного агента. Об этом «сине-гранатовые» сообщили на своём официальном сайте.

Напомним, что «Барселона» пока не могла представить Кесси из-за финансовых проблем, но после продажи прав на телетрансляцию каталонский клуб нашёл средства для регистрации футболиста, который в прошлом сезоне стал чемпионом Италии в составе «Милана».

Теперь «Барселоне» предстоит выпустить официальное подтверждение о трансфере Андреаса Кристенсена, который также присоединится к клубу на правах свободного агента из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси
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