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Чемпионат Италии. Серия А

СМИ: «Сарри подталкивает Милинковича-Савича к уходу из «Лацио»

04 Июля 2022 • 14:21 Комментировать

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри настаивает на трансфере полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Несмотря на то, что последние переговоры о переходе футболиста не завершились результатом, Сарри настаивает на том, чтобы игрок был продан, сообщает Il Messaggero. В сообщении говорится, что наставник «Лацио» намерен потратить деньги от трансфера полузащитника на приобретение Рубена Лофтуса-Чика и Эмерсона Палмьери, с которыми он работал в бытность тренером «Челси».

В прошедшем сезоне Милинкович-Савич провел в Серии А 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Футболист привлек внимание нескольких топ-клубов АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри Сергей Милинкович-Савич
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