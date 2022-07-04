«Аталанта» пока не может согласовать с «Интером» трансфер нападающего

«Аталанта» продолжает вести переговоры с миланским «Интером» относительно трансфера нападающего Андреа Пинамонти. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, стороны расходятся в вопросе о сумме компенсации.

Сам Пинамонти уже давно согласовал контракт с «Аталантой», и теперь ждёт пока клуба договорятся о сумме трансфера. Клуб из Бергамо готов выложить за футболиста 15 миллионов евро, тогда как «Интер» требует 18-20 миллионов.

Напомним, что Пинамонти в прошлом сезоне забил 13 голов в итальянской Серии А, играя на правах аренды за «Эмполи». Футболист ранее отказался переходить в «Монцу».