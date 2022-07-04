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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» отказался возвращать своего воспитанника

04 Июля 2022 • 13:51 Комментировать

Французский «ПСЖ» не нуждается в услугах своего бывшего полузащитника Адриена Рабио, который этим летом может покинуть туринский «Ювентус». Об этом сообщает журналист Адриен Гренье.

По сведениям источника, недавние слухи о возможном возвращении Рабио на «Парк де Пренс» не соответствуют действительности. Напомним, что «Ювентус» хочет избавиться от Рабио, который занимает высокое место в зарплатной ведомости клуба.

В услугах Рабио ранее также был заинтересован лондонский «Челси». Пригласить футболиста готов «Ньюкасл», который как раз нуждается в приобретении центрального полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Адриен Рабио
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