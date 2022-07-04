«ПСЖ» отказался возвращать своего воспитанника

Французский «ПСЖ» не нуждается в услугах своего бывшего полузащитника Адриена Рабио, который этим летом может покинуть туринский «Ювентус». Об этом сообщает журналист Адриен Гренье.

По сведениям источника, недавние слухи о возможном возвращении Рабио на «Парк де Пренс» не соответствуют действительности. Напомним, что «Ювентус» хочет избавиться от Рабио, который занимает высокое место в зарплатной ведомости клуба.

В услугах Рабио ранее также был заинтересован лондонский «Челси». Пригласить футболиста готов «Ньюкасл», который как раз нуждается в приобретении центрального полузащитника.