Сакки: «Сейчас самый опасный враг для «Милана» — это «Милан»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки поделился своим мнением по поводу будущего сезона.

«После такого красивого и нашумевшего сезона синдром успеха всегда не за горами. Посмотрите, что случилось с Италией после Евро», - сказал Сакки в интервью Gazzetta Dello Sport.

Он отметил, что задачей главного тренера «Милана» Стефано Пиоли является сохранение того командного духа, который был в клубе в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне «Милан» неожиданно для многих стал чемпионом Италии, опередив в борьбе за Скудетто «Интер». Осенью «россонери» на правах победителей примут старт в Лиге чемпионов.