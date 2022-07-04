Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не теряет надежды приобрести Саншеша

04 Июля 2022 • 12:23 Комментировать

«Милан» будет продолжать пытаться приобрести полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «ПСЖ», однако переговоры до сих пор не привели к результату. Таким образом, миланский клуб не теряет надежды заполучить полузащитника этим летом, сообщает MilanNews.

Переговоры о трансфере футболиста в «Милан» длятся с января. В какой-то момент казалось, что они близки к завершению, но вмешательство «ПСЖ» вновь перевернуло ситуацию. Тем не менее, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассчитывает получить португальского полузащитника в это межсезонье, сообщают итальянские источники.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Ренату Саншеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
12:52 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» – приоритет для «Ювентуса» на замену де Лихту
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Милан» ведёт переговоры с полузащитником «Астон Виллы»
12:23 · Италия. Серия А
«Милан» не теряет надежды приобрести Саншеша
12:05 · Англия. Премьер-лига
Дибала выдвинул свои требования «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу»
12:03 · Италия. Серия А
Луис прокомментировал слухи о переходе в «Интер»
11:48 · Италия. Серия А
Кассано шокирован суммой трансфера Дзаньоло в «Ювентус»
11:02 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис сделал выбор между «Интером» и «Манчестер Юнайтед»
10:47 · Италия. Серия А
Романьоли подпишет контракт с другим итальянским клубом
10:40 · Италия. Серия А
«Не могу дождаться»: Погба заинтриговал загадочным постом
09:59 · Италия. Серия А
Дибалы не будет в «Наполи»
09:40 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб назначил Хики медосмотр
09:26 · Италия. Серия А
«Милан» сделал предложение по Асенсио
09:16 · Англия. Премьер-лига
«Милан» решил вернуть Бакайоко в «Челси»
09:06 · Италия. Серия А
Кулибали может перейти в «Барселону» по сниженной цене
08:32 · Италия. Серия А
Игроков «Милана» наказали за оскорбления в адрес «Интера»
Все новости
Рекомендуем