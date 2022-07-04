«Милан» не теряет надежды приобрести Саншеша

«Милан» будет продолжать пытаться приобрести полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «ПСЖ», однако переговоры до сих пор не привели к результату. Таким образом, миланский клуб не теряет надежды заполучить полузащитника этим летом, сообщает MilanNews.

Переговоры о трансфере футболиста в «Милан» длятся с января. В какой-то момент казалось, что они близки к завершению, но вмешательство «ПСЖ» вновь перевернуло ситуацию. Тем не менее, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассчитывает получить португальского полузащитника в это межсезонье, сообщают итальянские источники.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.