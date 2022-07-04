Луис прокомментировал слухи о переходе в «Интер»

Бывший защитник «ПСЖ» и «Челси» Давид Луис прокомментировал слухи о возможном переходе в миланский «Интер». Напомним, что бразилец последний сезон провёл за «Фламенго».

«Это фейк. Я полностью сосредоточен на своей работе во «Фламенго». Благослови господь тех, кто придумал эти новости», – написал Луис в своих социальных сетях.

Миланский «Интер» в это трансферное окно может лишиться двух центральных защитников – Милана Шкриньяра и Стефана де Врея, которые могут быть проданы для решения финансовых проблем. На замену этим футболистам «нерадзурри» рассматривают Николу Миленковича из «Фиорентины» и Глейсона Бремера из «Торино».