Кассано шокирован суммой трансфера Дзаньоло в «Ювентус»

Бывший футболист мадридского «Реала» и «Ромы» Антонио Кассано высказался о возможном трансфере полузащитника Николо Дзаньоло в туринский «Ювентус».

«Лично мне не нравится, что «Юве» всячески стремится подписать его. Можно найти и посильнее футболиста на это место. Дзаньоло плохо работает с мячом, он не умеет вести его. Николо делает ставку на свою физику. Он не умеет делать острые передачи.

Безумие, что туринцы хотят заплатить за него 50 миллионов евро. Лучше бы подписали ди Марию», - цитирует Кассано Bobo TV.

Ранее сообщалось, что Дзаньоло согласовал контракт со «старой синьорой».