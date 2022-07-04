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Чемпионат Италии. Серия А

Романьоли подпишет контракт с другим итальянским клубом

04 Июля 2022 • 10:47 Комментировать

Уже экс-капитан «Милана» Алессио Романьоли близок к подписанию контракта с другим итальянским клубом. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, защитник находится в шаге от перехода в римский «Лацио».

Отмечается, что переговоры между сторонами в данный момент находятся на завершающей стадии. Футболист должен подписать с «небесно-голубыми» контракт до 2027 года.

Напомним, что сам Романьоли является воспитанником другого римского клуба – «Ромы», за которую выступал до перехода в «Милан». В «Лацио» футболиста хочет видеть лично главных тренер команды Маурицио Сарри, у которого через год заканчивается контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Алессио Романьоли
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