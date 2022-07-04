«Не могу дождаться»: Погба заинтриговал загадочным постом

Звездный французский полузащитник Поль Погба, который этим летом ушел из «Манчестер Юнайтед», сделал намек на трансфер в своей социальной сети. Французский футболист заинтриговал болельщиков несколькими словами.

«Не могу дождаться…», - гласит сообщение игрока.

Вероятнее всего, Погба намекает на свой скорый переход в туринский «Ювентус». Ранее в прессе сообщалось, что француз договорился со «старой синьорой» о возвращении.

Поль имеет опыт выступлений за «Ювентус». Цвета итальянского коллектива он защищал с 2012 по 2016 год, после чего шесть лет провел на «Олд Траффорд».