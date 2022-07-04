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Чемпионат Италии. Серия А

Дибалы не будет в «Наполи»

04 Июля 2022 • 09:59 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала не перейдёт в «Наполи» в статусе свободного агента. Об этом утверждает итальянский журналист Николо Скира.

Ранее появились слухи, согласно которым аргентинец ведёт переговоры с «Наполи» о долгосрочном контракте. Тем не менее, источник сообщает, что Дибала не подпишет контракт с неаполитанским клубом.

Фаворитом на подписание Дибалы сейчас является миланский «Интер», который ведёт переговоры с аргентинцем уже довольно долгое время, но несмотря на это, стороны пока расходятся во взглядах относительно зарплаты. Напомним, Дибала в прошлом сезоне забил 10 голов в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Пауло Дибала
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