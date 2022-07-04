«Милан» сделал предложение по Асенсио

Итальянский «Милан» сделал предложение мадридскому «Реалу» по трансферу полузащитника Марко Асенсио.

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро, сообщает испанское издание Defensa Central. Между тем, мадридский клуб ранее сообщал, что не намерен расставаться с игроком менее, чем за 30 миллионов евро.

26-летний Асенсио был выставлен на трансфер в конце этого сезона. Контракт футболиста заканчивается через год. Сам Асенсио ранее заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в миланском клубе.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру и забил 10 голов.