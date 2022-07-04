Кулибали может перейти в «Барселону» по сниженной цене

Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали Фали Рамадани предложил «Барселоне» подписать футболиста за 20 миллионов евро. При этом заменить сенегальского игрока в «Наполи» может Никола Миленкович из «Фиорентины».

Контракт Кулибали с «Наполи» заканчивается через год и «Барселона» давно интересуется игроком. Защитник перешел в неаполитанский клуб восемь лет назад из «Генка» и стал одним из лидеров Серии А. Ранее сообщалось, что Кулибали также хотел бы продолжить карьеру в каталонском клубе.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.