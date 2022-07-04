Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали может перейти в «Барселону» по сниженной цене

04 Июля 2022 • 09:06 Комментировать

Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали Фали Рамадани предложил «Барселоне» подписать футболиста за 20 миллионов евро. При этом заменить сенегальского игрока в «Наполи» может Никола Миленкович из «Фиорентины».

Контракт Кулибали с «Наполи» заканчивается через год и «Барселона» давно интересуется игроком. Защитник перешел в неаполитанский клуб восемь лет назад из «Генка» и стал одним из лидеров Серии А. Ранее сообщалось, что Кулибали также хотел бы продолжить карьеру в каталонском клубе.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Наполи Калиду Кулибали Никола Миленкович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
09:40 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб назначил Хики медосмотр
09:26 · Италия. Серия А
«Милан» сделал предложение по Асенсио
09:16 · Англия. Премьер-лига
«Милан» решил вернуть Бакайоко в «Челси»
09:06 · Италия. Серия А
Кулибали может перейти в «Барселону» по сниженной цене
08:32 · Италия. Серия А
Игроков «Милана» наказали за оскорбления в адрес «Интера»
08:25 · Италия. Серия А
Тотти рассказал, как относится к трансферу Дзаньоло в «Ювентус»
08:12 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес выбрал клуб на следующий сезон
07:14 · Италия. Серия А
Давид Луис может перейти в итальянский гранд
01:36 · Италия. Серия А
Сакки о Дибале: «Пару лет назад я рекомендовал его Берлускони»
03 Июля
23:06 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» отказался продать Милинковича-Савича за 55 млн евро
21:26 · Италия. Серия А
​В «Торино» отреагировали на слухи об интересе к Алексею Миранчуку
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Глава Футбольного союза Сербии: «Влахович лучше Холанна»
18:15 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» уверен в успехе сделки по де Лихту
17:53 · Италия. Серия А
​В «Аталанте» прокомментировали информацию об интересе «Торино» к Миранчуку
17:19 · Италия. Серия А
Ибрагимович стал свободным агентом, но бывший клуб намерен подписать с ним контракт
Все новости
Рекомендуем