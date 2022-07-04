Тотти рассказал, как относится к трансферу Дзаньоло в «Ювентус»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти высказался о назревающем переходе полузащитника римлян Николо Дзаньоло в туринский «Ювентус».

«Если трансфер произойдет, ничего страшного не случится для «Ромы». На его место клуб сможет найти хорошую замену», - передает слова Франческо Football-Italia.

Дзаньоло договорился со «старой синьорой» о подписании трудового соглашения. Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

За «Рому» полузащитник выступает с 2018 года. В общей сложности Николо сыграл за «волков» 111 поединков во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами.