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Тотти рассказал, как относится к трансферу Дзаньоло в «Ювентус»

04 Июля 2022 • 08:25 Комментировать

Легенда «Ромы» Франческо Тотти высказался о назревающем переходе полузащитника римлян Николо Дзаньоло в туринский «Ювентус».

«Если трансфер произойдет, ничего страшного не случится для «Ромы». На его место клуб сможет найти хорошую замену», - передает слова Франческо Football-Italia.

Дзаньоло договорился со «старой синьорой» о подписании трудового соглашения. Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

За «Рому» полузащитник выступает с 2018 года. В общей сложности Николо сыграл за «волков» 111 поединков во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Франческо Тотти Николо Дзаньоло
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