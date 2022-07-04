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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки о Дибале: «Пару лет назад я рекомендовал его Берлускони»

04 Июля 2022 • 01:36 Комментировать

Экс-наставник «Милана» Арриго Сакки рассказал о том, что советовал бывшему президенту клуба Сильвио Берлускони купить в свое время форварда Пауло Дибалу.

«Пару лет назад я рекомендовал его Берлускони. Говорил, что нужно подписать контракт с Сарри и Дибалой, поскольку их таланты были видны невооруженным взглядом, но меня не послушали», - приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

Арриго уверен, что Пауло было бы комфортнее играть в составе «Милана», нежели выступать за «Интер», ведь «россонери» уже имели опыт игры с оттянутым форвардом.

«Но аргентинскому футболисту нужно будет открываться, участвовать в отборе мяча и включать скорость, ведь современный футбол – это, прежде всего, движение», - отмечает Арриго.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Арриго Сакки Пауло Дибала
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