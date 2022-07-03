​В «Торино» отреагировали на слухи об интересе к Алексею Миранчуку

Ходили слухи, что «Торино» в летнее трансферное окно может подписать Алексея Миранчука из «Аталанты». Комментарий на этот счёт дал Давиде Ваньятти, занимающий должность технического директора «быков».

По словам Ваньятти, которые на своих страницах приводит «Чемпионат», Миранчук в сферу интересов «Торино» не входит.

Напомним, что Алексей Миранчук является игроком «Аталанты» с сентября 2020 года после трансфера из московского «Локомотива». В чемпионате Италии российский полузащитник провёл 44 матча, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.