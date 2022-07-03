​В «Аталанте» прокомментировали информацию об интересе «Торино» к Миранчуку

Поговаривают, что российский хавбек Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Торино». Комментарий на этот счёт дал Лука Перкасси, который занимает должность генерального директора «Аталанты».

«Миранчук и «Торино»? Интерес к футболисту – это нормально. У «Торино» и их тренера есть характеристики, схожие с нашими, поэтому их интерес – это нормально», - слова Перкасси на своих страницах приводит Corriere della Sera.

Алексей Миранчук играет за «Аталанту» с сентября 2020 года. Россиянин провёл за бергамасков 56 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач на партнёров.