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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Аталанте» прокомментировали информацию об интересе «Торино» к Миранчуку

03 Июля 2022 • 17:53 Комментировать

Поговаривают, что российский хавбек Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Торино». Комментарий на этот счёт дал Лука Перкасси, который занимает должность генерального директора «Аталанты».

«Миранчук и «Торино»? Интерес к футболисту – это нормально. У «Торино» и их тренера есть характеристики, схожие с нашими, поэтому их интерес – это нормально», - слова Перкасси на своих страницах приводит Corriere della Sera.

Алексей Миранчук играет за «Аталанту» с сентября 2020 года. Россиянин провёл за бергамасков 56 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Лука Перкасси
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